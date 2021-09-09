Аналитик Матвеев рассказал о преимуществах разных карт в заграничных поездках

, 9 сентября. Руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев посоветовал россиянам ответственно подойти к выбору финансовых продуктов для поездки за рубеж.

Специалист отметил, что банковскую карту для поездки следует выбирать исходя целей и бюджета путешествия. Для поездок в США и Европу подойдут карты платежных систем Visa, и Mastercard. Но на других континентах ситуация может отличаться, поэтому в путешествия лучше брать карты разных платежных систем.

Эксперт советует открыть карты в евро или долларах до поездки, чтобы избежать «сюрпризов» при конвертации. Кроме того, Матвеев рекомендует внимательно изучить предоставляемые банком «карточные продукты» на предмет бесплатного снятия наличных в банкоматах. В ряде случаев полезными будут travel-карты, сообщил агентству «Прайм» специалист.

Ранее индийский центробанк ограничил возможности платежной системы Mastercard на территории страны. Причиной послужило нарушение американской компанией местного законодательства по хранению данных о банковских клиентах.