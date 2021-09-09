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Продуманный маршрут позволяет птицам не уставать во время перелетов через океан

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 01:10
Наука
Продуманный маршрут позволяет птицам не уставать во время перелетов через океан
pixabay.com

Берлин, 9 сентября. Исследователи из Института поведения животных Макса Планка в Германии выяснили, что сухопутные птицы продумывают свой маршрут, чтобы меньше уставать во время перелета через океан.

Птицы стараются выбирать момент, когда дует попутный ветер, а также подбирают маршрут в зависимости от силы восходящих воздушных потоков. Получается, что чем сильнее температура моря превышает температуру воздуха, тем более мощные потоки образуются. Двигаясь в них, у пернатых путешественников есть возможность экономить силы, меньше махать крыльями и парить без существенных затрат энергии, сообщили специалисты по данным Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Раньше считалось, что птицы выбирают самые короткие участки воды для перелета. Однако и в этом случае оставалось неясным, как им удается справляться с большими расстояниями без возможности для отдыха. Для исследования ученые использовали небольшие GPS-маячки, с помощью которых отследили 112 пересечений моря, совершенных в течение девяти лет.

Недавно ученые Хельсинского и Кембриджского университетов сделали не менее интересное открытие: оказалось, что птицы способны обучать друг друга гастрономическим предпочтениям.

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птицы океан перелет
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