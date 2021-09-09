Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 02:00
02:00
Шоу-бизнес
Критик Сергей Сычев пожелал кинофраншизе «Матрица» остаться в 2003 году
01:51
Общество
Академик РАН Бокерия назвал полоскание рта новой защитой от коронавируса
01:29
Происшествия
Спасатели продолжают вести поиск погибших в подмосковном Ногинске
01:28
Общество
Аналитик Матвеев рассказал о преимуществах разных карт в заграничных поездках
01:10
Наука
Продуманный маршрут позволяет птицам не уставать во время перелетов через океан
00:51
Экономика
Падение сезонного спроса на бензин привело к снижению его стоимости
00:35
Общество
Женщина стала четвертой погибшей при взрыве газа в Ногинске
00:34
Происшествия
Число жертв взрыва в ногинской девятиэтажке возросло до четырех
00:33
Общество
Депутат Антон Гетта предложил штрафовать медработников за навязывание БАДов
00:32
Армия
Российские морпехи и мотострелки десантируются вдоль Севморпути в рамках учений
Все новости

Падение сезонного спроса на бензин привело к снижению его стоимости
Экономика
Падение сезонного спроса на бензин привело к снижению его стоимости
Инфореактор  /  pixabay.com

Москва, 9 сентября. Средняя стоимость бензина на АЗС в России снизилась из-за уменьшения сезонного спроса.

Это обусловлено тем, что россияне стали возвращаться с отпусков по стране, из-за чего сезонный спрос начал проседать. Согласно данным Росстата, розничные цены на бензин в августе увеличились на 1,4%, а в первую неделю осени он подешевел на 15 копеек. Об этом рассказ РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Удорожание бензина в августе на бирже объясняется периодом повышенного спроса на топливо, в этом году люди больше ездят на автомобилях, многие страны закрыты, многие выбрали поехать в отпуск на автомобиле», — сказал эксперт.

Ранее российским водителям объяснили, насколько бензин Аи-95 экономичнее Аи-92. Мнение о том, что 95-й бензин качественнее 92-го, было актуально в начале «нулевых». Тогда на отечественных топливных заводах производился бензин без кислородсодержащих добавок МТБЭ. Движки, которые работали на Аи-95, действительно были более экономными. Однако сегодня наблюдается другая картина.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Падение сезонного спроса на бензин привело к снижению его стоимости
бензин стоимость спрос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru