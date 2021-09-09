Падение сезонного спроса на бензин привело к снижению его стоимости

Москва, 9 сентября. Средняя стоимость бензина на АЗС в России снизилась из-за уменьшения сезонного спроса.

Это обусловлено тем, что россияне стали возвращаться с отпусков по стране, из-за чего сезонный спрос начал проседать. Согласно данным Росстата, розничные цены на бензин в августе увеличились на 1,4%, а в первую неделю осени он подешевел на 15 копеек. Об этом рассказ РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Удорожание бензина в августе на бирже объясняется периодом повышенного спроса на топливо, в этом году люди больше ездят на автомобилях, многие страны закрыты, многие выбрали поехать в отпуск на автомобиле», — сказал эксперт.

Ранее российским водителям объяснили, насколько бензин Аи-95 экономичнее Аи-92. Мнение о том, что 95-й бензин качественнее 92-го, было актуально в начале «нулевых». Тогда на отечественных топливных заводах производился бензин без кислородсодержащих добавок МТБЭ. Движки, которые работали на Аи-95, действительно были более экономными. Однако сегодня наблюдается другая картина.