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Женщина стала четвертой погибшей при взрыве газа в Ногинске
Общество
Женщина стала четвертой погибшей при взрыве газа в Ногинске
pixabay.com

Москва, 9 сентября. Четвертой погибшей при взрыве газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске стала женщина.

Тело извлекли из под завалов в 00:12 по мск, информировал ГУ МЧС. Перед этим спасатели вытащили из-под завалов девочку-подростка, которая стала третьей по счету жертвой трагедии.

Взрыв сотряс многоэтажный дом на улице 28-го Июня ранним утром 8 сентября. Шесть человек получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, всего 17 человек пострадали, из них два ребенка. Оказались под завалами несколько этажей, пострадали, по предварительным оценкам, 17 квартир. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жильцами и пострадавшими, а также распорядился оценить ущерб и объем восстановительных работ. Считается, что причиной инцидента стала утечка газа.

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