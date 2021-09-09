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Депутат Антон Гетта предложил штрафовать медработников за навязывание БАДов

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 01:48
Общество
Депутат Антон Гетта предложил штрафовать медработников за навязывание БАДов
pixabay.com

Москва, 9 сентября. Медицинские работники навязывают пациентам биологически активные добавки (БАД), несмотря на их недоказанную эффективность. ОНФ просит Минздрав запретить выписку этих препаратов.

С таким предложением на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко обратился координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. В качестве меры наказания за выписывание БАДов он предлагает штрафовать врачей на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Он также обратился в ФАС с просьбой запретить называть эти добавки «препаратами», передают «Известия».

По словам руководителя бюро расследований ОНФ Валерия Алексеева, гражданам необходимо четко понимать, что им выписывает врач. Выбор, покупать БАД или нет, также должен стоять за человеком. Представители общественной организации «Лига защиты пациентов» назвали данную инициативу верной. По словам ее президента Александра Саверского, эти добавки позиционируются как лекарственные средства, однако их действие не доказано. Их продажа схожа с мошенничеством, заключил он.

Недавно в России подтвердили безопасность всех представленных препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Росздравнадзоре, сообщив об отсутствии значительного числа побочных эффектов от российских препаратов.

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минздрав лекарства онф бад биологические добавки
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