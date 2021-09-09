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Российские морпехи и мотострелки десантируются вдоль Севморпути в рамках учений

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 01:58
Армия
Российские морпехи и мотострелки десантируются вдоль Севморпути в рамках учений
vk.com  /  ФГУП АТОМФЛОТ

Москва, 9 сентября. ВМФ России планирует проведение масштабных морских учений в акватории Северного морского пути (СМП).

Отряд кораблей Северного флота России отработает высадку вдоль морской трассы морских и арктических пехотинцев. Участником мероприятия станет новейший большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен».

Военные маневры будут проходить в сложных климатических условиях и опасных районах. Они послужат проверкой возможностей российского флота обеспечить защиту Севморпути в любое время года.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка в беседе с «Известиями» сообщил, что наилучшее время прохождения СМП год от года отличается. Теоретически лучше это делать до конца августа и в сентябре — в этот период это возможно сделать без ледокола.

Эксперт Иван Федяков ранее оценил роль Севморпути в сотрудничестве Петербурга и Владивостока. Такое взаимодействие имеет ряд преимуществ, отметил он.

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арктика северный флот военные учения севморпуть
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