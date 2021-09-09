Юрист Винник назвал недопустимые виды работ при ремонте

Москва, 9 сентября. При перепланировке нужно учитывать, что существует три вида работ: те, что нельзя проводить совсем, те, что требуют согласования, и те, которые можно проводить без него.

Требования на этот счет утверждены в Жилищном кодексе РФ, а также в строительных, санитарных и других нормах, рассказал управляющий партнер юридической компании Lion Lex Борис Винник в беседе с «Известиями».

К запрещенным работам относятся объединение балкона и жилой площади квартиры, снос несущих стен, увеличение пространство санузла за счет жилого пространства, а также создание кухни над жилыми помещениями соседей снизу. Кроме того, не допускаются перекрытие доступа к сантехнике, счетчикам, вентиляции и снос перегородки между кухней и жилым помещением в квартирах с газом. Есть и другие виды, заключил специалист.

Недавно Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщила, что согласовала ремонт одной из городских станций метро. Преображение ожидает «Владимирскую», однако пока что неизвестно, как работы скажутся на движении поездов.