Мошенники начали шантажировать россиян интимными тайнами

Москва, 9 сентября. Злоумышленники зарабатывают деньги на интимных тайнах, а также желаниях отдельных россия получать сексуальный компромат на знакомых.

Мошенники разработали специальных ботов, который предлагают за отдельную плату взломать чужой профиль и прислать интимные снимки из аккаунта. Однако жертвами становятся и люди, которые согласятся перевести деньги за это, потому что вместо реальных снимков, им пришлют фейковые фотографии.

Большую опасность представляют нарушители, которые занимаются вымогательством денег за реальный сексуальный компромат на человека. Злоумышленники также способны отправлять письма на электронную почту о якобы снятом компромате через камеру смартфона или ноутбука. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Злоумышленники недавно придумали новую схему по обману россиян. Мошенники звонят людям под видом работников Роскомнадзора для сбора персональных данных.