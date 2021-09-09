Представители европейского бизнеса уверены в пользе «СП-2» для энергообеспечения Европы

Москва, 9 сентября. Бундестаг уверен, что российский газопровод «Северный поток — 2» позволит не только обеспечить Европу газом, но и снизить стоимость на энергоносители.

Представители европейского бизнеса считают, что «СП-2» сможет обеспечить экономический рост и стабильность Европейскому союзу за счет выгодных цен. А более 90% членов Российско-Германской ВТП назвали газопровод незаменимым для европейского газоснабжения, передают «Известия».

Специалисты трубоукладчика «Фортуна» 6 сентября завершили сварку последней трубы второй нитки газопровода. До конца года проект планируется ввести в эксплуатацию. Представители европейского бизнеса уверены, что «Северный поток — 2» может спасти Европу, нуждающуюся в газе по приемлемым ценам.

Ранее стоимость газа в Европе побила новый рекорд в ходе торгов 8 сентября. Об этом стало известно из информации лондонской биржи ICE. Сообщается, что показатель преодолел отметку в 660 долларов за 1000 кубических метров.