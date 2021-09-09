Самозанятые смогут получать платежи через СБП с минимальной комиссией

Москва, 9 сентября. Сервис для самозанятых по приему платежей будет доступен на стороне СБП с 1 октября этого года, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП).

Предприниматели смогут снизить издержки за прием безналичных средств, избежать затрат на приобретение оборудования, а также получать деньги моментально. Самозанятые смогут воспользоваться сервисом после технических обновлений в банках. Комиссия для самозанятых составит не более 0,4%, что гораздо дешевле, чем прием платежей через POS-терминал или сайт. Представители малого бизнеса смогут выбирать способы приема платежей, как и юридические лица. Об этом информируют «Известия».

В среде самозанятых сейчас используется перевод с карты на карту, который остается бесплатным до определенного лимита, рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он отметил, что новый сервис будет востребован, если подключение к НСПК даст возможность получать деньги на более выгодных условиях. Эксперт считает, что частному бизнесу будет проще перейти в правовое поле, что сделает этот сектор экономики более прозрачным.

Минэкономики Татарстана ранее увеличило максимальный объем финансирования в рамках программы по субсидированию самозанятых в два раза. Для получения господдержки самозанятый должен иметь российское гражданство, не являться индивидуальным предпринимателем, а также уплатить налог в бюджет региона в размере не меньше трех тысяч рублей за весь срок ведения деятельности в статусе самозанятого.