Минюст России предложил разрешить находящимся в СИЗО людям менять паспорта

Москва, 9 сентября. Находящиеся в СИЗО люди смогут получить право подавать заявление о выдаче и замене паспорта. С соответствующей инициативой выступил Минюст РФ.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данную инициативу 7 сентября. Сегодня нормы, защищающие людей под стражей и без документов, предусмотрены для тех, кто уже находится в тюрьме или колонии.

Данные правила не распространяются на находящихся в СИЗО. В итоге они не могу получить или подтвердить инвалидность, заключить брак, переоформить пенсии, реализовать свои имущественные или наследственные права.

«Известия» ссылаются на данные экспертов о том, что около 20-25% пребывающих в СИЗО не имеют паспортов. По данным ФСИН, на 1 января текущего года таких было 26,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что заключенным СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем. Администрация изолятора прислушалась к жалобам арестантов.