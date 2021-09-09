Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 00:28
00:25
Общество
Самозанятые смогут получать платежи через СБП с минимальной комиссией
00:22
Происшествия
Число жертв взрыва в ногинской девятиэтажке возросло до четырех
00:18
Общество
Минюст России предложил разрешить находящимся в СИЗО людям менять паспорта
00:17
Экономика
Независимые АЗС предложили ФАС поспособствовать стабилизации рынка топлива
00:15
Наука
Ученые центра «Вектор» обнаружили вызывающий лихорадку новый вирус
00:10
Экономика
ЦБ предложил учитывать время между подписанием закона и вступлением его в силу
00:02
Общество
Эколог Артов рассказал, чем опасна застройка прибрежной зоны для экологии Крыма
23:45
Общество
Воспитатели в детских садах меньше всего подвержены заболеванию COVID-19
23:43
Политика
«НАТО в тревоге»: Пушков предрек США долгие последствия поражения в Кабуле
23:43
Технологии
Мэр Москвы назвал сроки появления водоробусов в столице
Все новости

Минюст России предложил разрешить находящимся в СИЗО людям менять паспорта
Общество
Минюст России предложил разрешить находящимся в СИЗО людям менять паспорта
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 9 сентября. Находящиеся в СИЗО люди смогут получить право подавать заявление о выдаче и замене паспорта. С соответствующей инициативой выступил Минюст РФ.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данную инициативу 7 сентября. Сегодня нормы, защищающие людей под стражей и без документов, предусмотрены для тех, кто уже находится в тюрьме или колонии.

Данные правила не распространяются на находящихся в СИЗО. В итоге они не могу получить или подтвердить инвалидность, заключить брак, переоформить пенсии, реализовать свои имущественные или наследственные права.

«Известия» ссылаются на данные экспертов о том, что около 20-25% пребывающих в СИЗО не имеют паспортов. По данным ФСИН, на 1 января текущего года таких было 26,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что заключенным СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем. Администрация изолятора прислушалась к жалобам арестантов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минюст России предложил разрешить находящимся в СИЗО людям менять паспорта
минюст изолятор замена паспорта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru