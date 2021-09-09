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Независимые АЗС предложили ФАС поспособствовать стабилизации рынка топлива
Экономика
Независимые АЗС предложили ФАС поспособствовать стабилизации рынка топлива
pixabay.com  /  wilhei

Москва, 9 сентября. Независимые АЗС обратились в ФАС с просьбой решить проблему несоответствия оптовых и розничных цен на бензин.

Бизнес выступил с предложением увеличить нормативы биржевой торговли (до 25% по бензину и 15% по дизелю), подкорректировать механизм демпфера и рекомендовать нефтяным компаниям привести розничные цены в соответствие с оптовыми, передают «Известия».

В ФАС отметили, что готовы рассматривать дополнительные меры стабилизации. При этом в службе отметили, что в начале сентября начали снижаться и оптовые, и розничные цены на топливо. Эту информацию подтвердили в Минэнерго.

Тем временем цена на голубое топливо в Европе отмечает новый рекорд. Показатель превысил порог в 660 долларов за 1000 кубических метров.

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азс топливо бензин
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