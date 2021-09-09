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Ученые центра «Вектор» обнаружили вызывающий лихорадку новый вирус
Наука
Ученые центра «Вектор» обнаружили вызывающий лихорадку новый вирус
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Москва, 9 сентября. Эксперты научного центра «Вектор» Роспотребнадзора нашли новый вирус, который может вызывать у человека симптомы лихорадки. Его назвали Manych.

Вирус был обнаружен в образцах сыворотки крови нескольких россиян. Manych является многокомпонентным патогеном. Его особенность заключается в том, что для размножения в клетке носителя необходимо соединение четырех частиц вируса. Специалисты заявили, что вирус сейчас не представляет особой опасности. Однако существует вероятность, что произойдет мутация вируса. Заразиться Manych возможно через укус клещей, передают «Известия».

Ученые из Китая в 2014 году нашли вирус Jingmen tick virus в слюнных железах разных видов клещей. В большинстве случаев его обнаруживали у насекомых, которых собрали с собак и коров. Российские специалисты нашли неизвестный вирус, который является близкородственным к китайскому.

Новый штамм коронавирусной инфекции недавно зафиксировали в Южно-Африканской Республики. Специалисты назвали новый вариант вируса C.1.2.

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