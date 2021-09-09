Ученые центра «Вектор» обнаружили вызывающий лихорадку новый вирус

Москва, 9 сентября. Эксперты научного центра «Вектор» Роспотребнадзора нашли новый вирус, который может вызывать у человека симптомы лихорадки. Его назвали Manych.

Вирус был обнаружен в образцах сыворотки крови нескольких россиян. Manych является многокомпонентным патогеном. Его особенность заключается в том, что для размножения в клетке носителя необходимо соединение четырех частиц вируса. Специалисты заявили, что вирус сейчас не представляет особой опасности. Однако существует вероятность, что произойдет мутация вируса. Заразиться Manych возможно через укус клещей, передают «Известия».

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