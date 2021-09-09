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ЦБ предложил учитывать время между подписанием закона и вступлением его в силу
Экономика
ЦБ предложил учитывать время между подписанием закона и вступлением его в силу
 /  Прокуратура Новосибирской области

Москва, 9 сентября. ЦБ предложил учитывать временной лаг между подписанием закона, требующего подписания подзаконных актов, и вступлением его в силу.

Иначе новые требования законодательства невозможно выполнить, передает РБК мнение экспертов. О намерении изменить подход к введению законов сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Регулятор придерживается такого метода: он подразумевает введение в действие новых мер 1 октября или 1 апреля, но не ранее чем через шесть месяцев после публикации соответствующих нормативных документов. Таким образом, банки и другие организации успевают подготовиться к новым порядкам и внедрить в свои бизнес-процессы новые механизмы.

Недавно стало известно, что Центральный банк Российской Федерации повысил официальные курсы иностранных валют. Так, доллар подорожал на 0,2512 рубля.

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цб закон лаг
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