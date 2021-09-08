«НАТО в тревоге»: Пушков предрек США долгие последствия поражения в Кабуле

Москва, 8 сентября. Недоверие к США и их способности защищать союзников вызвало в Европе разговоры о создании независимых от НАТО европейских вооруженных сил, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Такое желание является утопией, но возникновение и усиление таких настроений — показательное явление, считает политик. Такую точку зрения Пушков высказал в своем Telegram-канале.

«Афганистан еще долго будет аукаться США. И это — не единственное последствие», — уверен он.

«НАТО в тревоге», поскольку «Афганский синдром» постепенно распространился на Европу после поражения США в Кабуле. Этот комментарий сенатор дал после недавней новости: в Европейской народной партии (EPP, крупнейшая фракция Европарламента) считают необходимым создать свое военное подразделение для более сплоченной работы в обороне. Курирующий оборонную промышленность еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон объяснил это тем, что ЕС нужны собственные оборонные ресурсы.