Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 00:28
00:28
Политика
Представители европейского бизнеса уверены в пользе «СП-2» для энергообеспечения Европы
00:26
Наука
Ученые центра «Вектор» обнаружили вызывающий лихорадку новый вирус
00:25
Общество
Самозанятые смогут получать платежи через СБП с минимальной комиссией
00:22
Происшествия
Число жертв взрыва в ногинской девятиэтажке возросло до четырех
00:18
Общество
Минюст России предложил разрешить находящимся в СИЗО людям менять паспорта
00:17
Экономика
Независимые АЗС предложили ФАС поспособствовать стабилизации рынка топлива
00:10
Экономика
ЦБ предложил учитывать время между подписанием закона и вступлением его в силу
00:02
Общество
Эколог Артов рассказал, чем опасна застройка прибрежной зоны для экологии Крыма
23:45
Общество
Воспитатели в детских садах меньше всего подвержены заболеванию COVID-19
23:43
Политика
«НАТО в тревоге»: Пушков предрек США долгие последствия поражения в Кабуле
Все новости

«НАТО в тревоге»: Пушков предрек США долгие последствия поражения в Кабуле
Политика
«НАТО в тревоге»: Пушков предрек США долгие последствия поражения в Кабуле
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 8 сентября. Недоверие к США и их способности защищать союзников вызвало в Европе разговоры о создании независимых от НАТО европейских вооруженных сил, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Такое желание является утопией, но возникновение и усиление таких настроений — показательное явление, считает политик. Такую точку зрения Пушков высказал в своем Telegram-канале.

«Афганистан еще долго будет аукаться США. И это — не единственное последствие», — уверен он.

«НАТО в тревоге», поскольку «Афганский синдром» постепенно распространился на Европу после поражения США в Кабуле. Этот комментарий сенатор дал после недавней новости: в Европейской народной партии (EPP, крупнейшая фракция Европарламента) считают необходимым создать свое военное подразделение для более сплоченной работы в обороне. Курирующий оборонную промышленность еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон объяснил это тем, что ЕС нужны собственные оборонные ресурсы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «НАТО в тревоге»: Пушков предрек США долгие последствия поражения в Кабуле
сша нато ес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru