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Египет назначил туристического атташе в Европе

Весь мир
Египет назначил туристического атташе в Европе
pixabay.com  /  NadineDoerle

Каир, 8 сентября. Египет назначил первого с 2017 года туристического атташе в дипломатических ведомствах за рубежом в рамках стремления правительства развивать одно из наиболее перспективных направлений своей экономики.

Новый представитель Каира Мухаммад Фараг приступил к исполнению обязанностей в Берлине. Кроме того, в его компетенцию входит также административный и финансовый надзор за туристическими офисами в России и Италии.

Сразу после вступления в должность новый атташе провел свою первую профессиональную встречу с Бриджит Краус, директором службы онлайн-бронирования компании HolidayPirates, работающей на нескольких западных рынках, включая Германию. Стороны обсудили развитие сферы отдыха в европейских странах в свете распространения коронавируса, а также спрос на египетские туристические направления.

В ходе встречи Фараг сообщил, что приток прибывающих в североафриканскую страну неизменно растет. Правительство в лице Министерства древностей ввело все соответствующие необходимым стандартам меры безопасности, которые соблюдаются как в отелях и популярных заведениях, так и в музеях, и аэропортах. Стороны также обсудили пути расширения сотрудничества в предстоящий период за счет реализации совместных рекламных кампаний и организации ознакомительных поездок для представителей немецких СМИ и блогеров.

Примечательно, что Мухаммад Фараг начал свою карьеру в Главном управлении по туризму в качестве координатора международного отдела, затем служил атташе в египетском представительстве в Берлине. Одно время он занимал должность директора центрального офиса ведомства, курирующего рынки Германии, Австрии и Швейцарии.

После открытия авиасообщения между Россией и Египтом туризм в африканской стране стал стремительно развиваться. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что путевки на «высокий» сезон, то есть на осень и зиму, значительно подешевели по сравнению с летом.

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египет
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