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«Горжусь такими людьми»: Мясников отреагировал на гибель главы МЧС Зиничева
Общество
«Горжусь такими людьми»: Мясников отреагировал на гибель главы МЧС Зиничева
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 8 сентября. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал гибель министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева.

Глава МЧС погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Он занимал пост министра с 2018 года.

Мясников в своем Telegram-канале написал, что испытал шок и гордость, узнав об инциденте. По его словам, прыгнуть без раздумий за сорвавшимся человеком — это нужно быть по-настоящему человечным, мужчиной.

«Не с позиции 3-х звездного генерала и министра начать отдавать команды и руководить, а прыгнуть самому, понимая, что счёт идет на секунды!» — отметил он.

Мясников сравнил скорость принятия решения в данной ситуации с решением накрыть своим телом боевую гранату, упавшую среди людей. Он отметил, что Зиничев заслуживает вечной памяти и уважения.

«Горжусь такими людьми!» — подытожил он.

Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели Зиничева. По его словам, личный состав ведомства воспринял произошедшее с глубокой скорбью, отметил он.

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