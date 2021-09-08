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Сотрудники МЧС России глубоко скорбят о трагической гибели Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 23:18
Общество
Сотрудники МЧС России глубоко скорбят о трагической гибели Зиничева
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 8 сентября. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая подчиненного во время учений в Норильске.

Зиничев бросился на помощь оператору, снимающему учебный фильм: во время съемки мужчина поскользнулся на краю обрыва, министр попытался помочь падающему сотруднику. В результате оба сорвались с края и погибли.

Коллектив МЧС передал искренние и глубокие соболезнования семье и близким Евгения Николаевича. 55-летний Зиничев занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018 года. 21 декабря 2020 года он получил звание генерала, а также имел ряд почетных наград: был награжден орденом Александра Невского; орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведомственными наградами.

Министр обороны России Сергей Шойгу, как и многие другие в России, был глубоко опечален трагедией. Он отметил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, и был горячо предан своему делу всю свою жизнь.

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евгений зиничев смерть трагедия
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