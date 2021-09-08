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Девочка пропала в Воронеже после угроз покончить с собой
Происшествия
Девочка пропала в Воронеже после угроз покончить с собой
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Воронеж, 8 сентября. Девочка пропала после угроз покончить с собой. Подросток ехал в Воронеж из Александровки Новоусманского района на пары. После этого она больше не выходила на связь.

Последним человеком, который видел подростка, является работник кафе на проспекте Революции, 32а. Приятель и брат девочки сообщили, что Алена ушла из дома, чтобы покончить жизнь самоубийством. Родители девочки сообщили полицейским об исчезновении, передают «Вести».

Следствие проводит проверку по факту этого инцидента. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить местонахождение девочки. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба регионального управления СКР.

Воспитанники детского дома недавно сбежали из учреждения на Сахалине. Правоохранители проводят поисковые работы.

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