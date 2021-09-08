«План-катастрофа»: Захарова оценила последствия вскрытия границ Афганистана

Москва, 8 сентября. Европе мало не покажется, если НАТО «продавят» вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Возможное намерение альянса разместить беженцев в странах Центральной Азии может обернуться для Запада катастрофой, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

«А вот это реально план-катастрофа, если НАТОвцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», — сообщила она.

Ранее Мария Захарова указала, что страны НАТО до сих пор не могут разобраться, кто же ответственен за произошедшее в Афганистане. Британские власти указывают на заключивших соглашение с талибами в Дохе, а в Канаде террористов вовсе называют «братьями». Американские ведомства же продолжают перекладывать вину друг на друга.