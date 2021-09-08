Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 22:57
22:39
Политика
«План-катастрофа»: Захарова оценила последствия вскрытия границ Афганистана
22:34
Политика
Киевский историк Мартинюк обвинил Россию в малочисленности украинцев
22:31
Общество
Военный самолет предположительно разбился в Судане
22:11
Общество
Девочка-подросток стала третьей погибшей при взрыве газа в Ногинске
21:53
Общество
Спасатели извлекли тело третьего погибшего при взрыве в Ногинске
21:34
Общество
Камчатская лиса обокрала туристов и записала свой побег на видео
21:15
Общество
Дать свободу или контролировать: что судебной системе делать с серийными убийцами
21:13
Весь мир
Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
21:11
Весь мир
Торговый дефицит в Алжире снизился на 88% с начала года
21:11
Общество
Заключенные из Нижнего Тагила сняли жизнеутверждающий ролик в костюмах ромашек
Все новости

«План-катастрофа»: Захарова оценила последствия вскрытия границ Афганистана
Политика
«План-катастрофа»: Захарова оценила последствия вскрытия границ Афганистана
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 8 сентября. Европе мало не покажется, если НАТО «продавят» вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Возможное намерение альянса разместить беженцев в странах Центральной Азии может обернуться для Запада катастрофой, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

«А вот это реально план-катастрофа, если НАТОвцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», — сообщила она.

Ранее Мария Захарова указала, что страны НАТО до сих пор не могут разобраться, кто же ответственен за произошедшее в Афганистане. Британские власти указывают на заключивших соглашение с талибами в Дохе, а в Канаде террористов вовсе называют «братьями». Американские ведомства же продолжают перекладывать вину друг на друга.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «План-катастрофа»: Захарова оценила последствия вскрытия границ Афганистана
беженцы афганистан нато
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru