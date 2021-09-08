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Киевский историк Мартинюк обвинил Россию в малочисленности украинцев
Политика
Киевский историк Мартинюк обвинил Россию в малочисленности украинцев
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Киев, 8 сентября. Украинский историк Ростислав Мартинюк обвинил русских в том, что украинцев осталось меньше ста миллионов.

На Украине из-за голодомора погибли 15,5 млн человек. В 2021 году страна должна была насчитывать не меньше ста миллионов граждан. Об этом Мартинюк написал в статье для Gazeta.ua.

«И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», — сказал он.

Историк считает, что молодежь Украины должна ежедневно подавать иски в адрес Москвы из-за произошедшего в XX веке. Обвинения Киева в голодоморе Россия называет попыткой политизировать историю.

Ранее Верховная рада Украины выступила с обращением к международному сообществу с просьбой не признавать легитимность выборов в Госдуму России. Соответствующая инициатива была выдвинута из-за факта проведения голосования на территории Крымского полуострова, а также из-за привлечения к избирательному процессу жителей Донбасса.

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украина голодомор население
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