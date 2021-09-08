Военный самолет предположительно разбился в Судане

Хартум, 8 сентября. Очевидцы сообщили о возможном крушении военного самолета в Судане. Местные жители слышали звук удара самолета о поверхность воды.

Об этом они поделились с агентством СУНА. Сейчас военные вертолеты обыскивают местность на предмет обломков воздушного судна, пока что поиски не увенчались успехом.

Учебно-тренировочный самолет накануне рухнул в Турции, более чем в 100 километрах от Стамбула. На место направились спасатели и экстренные службы, о судьбе экипажа пока что ничего неизвестно.