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Девочка-подросток стала третьей погибшей при взрыве газа в Ногинске
Общество
Девочка-подросток стала третьей погибшей при взрыве газа в Ногинске
vk.com  /  группа ВКонтакте «Дорожный инспектор»

Москва, 8 сентября. Спасатели извлекли из-под завалов взорвавшегося дома в подмосковном Ногинске третьего погибшего, им оказалась девочка-подросток.

Об этом сообщили в ГУ МЧС. Недавно Следственный комитет сообщил, что шесть человек после хлопка были госпитализированы с тяжелыми ранениями, 17 человек пострадало, среди которых два несовершеннолетних.

Взрыв сотряс многоквартирный дом на улице 28-го Июня ранним утром, обвалилась часть здания. По оценке специалистов, 17 квартир получили повреждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже встретился с жильцами дома и распорядился оценить объем восстановительных работ, а также оказать пострадавшим все необходимую помощь.

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