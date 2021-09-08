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Спасатели извлекли тело третьего погибшего при взрыве в Ногинске

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 21:55
Общество
Спасатели извлекли тело третьего погибшего при взрыве в Ногинске
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Москва, 8 сентября. Спасатели достали из-под завалов тело третьего погибшего при взрыве газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Недавно Следственный комитет опубликовал данные о происшествии: в доме погибли двое человек, еще 17 пострадали, среди них два ребенка. Еще шесть человек были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Взрыв произошел ранним утром в доме № 9а на улице 28-го Июня во втором подъезде жилого дома. 17 квартир получили повреждения, обрушилось несколько этажей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже увиделся с пострадавшими, им окажут всю необходимую помощь.

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