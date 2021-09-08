Торговый дефицит в Алжире снизился на 88% с начала года

Алжир, 8 сентября. Министерство финансов Алжира сообщило о том, что за первые восемь месяцев текущего года торговый дефицит страны снизился на 87,9%, составив 926 млн долларов в связи с ростом доходов от нефти и газа и сокращением импорта.

В заявлении ведомства добавлено, что поставки товаров в страну резко упали, и это соответствует курсу экономической политики правительства. Общая же стоимость экспорта с января по август достигла 23,7 млрд долларов, что почти на 36% выше, чем годом ранее.

Являясь членом ОПЕК, Алжир, как и прежде, сильно зависит от доходов нефти и газа, которые составляют более 90% его общих поставок в другие страны и 60% государственного бюджета. Согласно прогнозам нефтегазовой компании Sonatrach, к концу текущего года прибыль от продажи углеводородов достигнет 33 млрд долларов благодаря росту цен на международных рынках.