Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 21:29
21:15
Общество
Дать свободу или контролировать: что судебной системе делать с серийными убийцами
21:13
Весь мир
Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
21:11
Весь мир
Торговый дефицит в Алжире снизился на 88% с начала года
21:11
Общество
Заключенные из Нижнего Тагила сняли жизнеутверждающий ролик в костюмах ромашек
21:04
Весь мир
Губернатор Техаса подписал скандальный законопроект о правилах голосования
21:04
Шоу-бизнес
Экс-звезда Comedy Woman Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
21:04
Политика
Востоковед Иванько объяснил «опасность» американской версии договора между Японией и СССР
21:02
Армия
Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии
21:01
Весь мир
Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб
21:01
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
Все новости

Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
Весь мир
Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Тунис, 8 сентября. Правящая исламистская партия «Ан-Нахда» пытается дистанцироваться от контракта, подписанного в Лондоне с американской фирмой по связям с общественностью и коммуникациям Burson Cohn & Wolfe (BCW), что стало причиной судебного расследования на родине. Однако все признаки указывают на непосредственную связь с политическим движением.

В конце июля национальный лидер Каис Саид заморозил работу парламента и отправил в отставку премьера Хишама Машиши. Под угрозой захвата власти президентом правящая партия возобновила британские контакты, которые имеют историческую связь с главой «Ан-Нахды» Рашидом аль-Ганнуши.

В начале августа, согласно закону США о регистрации иностранных агентов, был заключен новый контракт, связывающий лондонское отделение тунисского движения с американским гигантом BCW. Подписание документа закончилось судебным разбирательством в североафриканской стране, поэтому высокопоставленные члены партии предпочли отдалиться от дела.

Один из ведущих деятелей «Ан-Нахды» Мохаммед Бен Салем 22 августа заявил, что политическое движение стало жертвой кражи личных данных, поэтому грозилось подать иск в Великобританию. Три дня спустя другой член партии, отвечающий за поиск путей мирного сотрудничества с президентом, сообщил, что законные представители тунисской стороны не подписали контракт и не переводили никаких денег.

Новый документ точно копирует предыдущий, заключенный между «Ан-Нахдой» и BCW в 2014 году, когда американская фирма, тогда называвшаяся Burson-Marstell er, стала ее глобальным лоббистом. Управляющий директор Burson Cohn & Wolfe подписал соглашение, а Ихфат Шахин-Смит стал управляющим лондонским отделением тунисской политической партии, которое находится у северного входа в Гайд-парк.

Примечательно, что там же располагался Центр стратегических и дипломатических исследований (CSDS), основанный в 2014 году бывшим министром иностранных дел Туниса, затем лидером «Ан-Нахды» Рафиком Абдессалемом. Британские офисы учреждения заморозили, но организация все еще существует, поскольку филиал в североафриканской стране работал в начале года.

Глава правящей исламистской партии Рашид аль-Ганнуши прожил в изгнании в Лондоне два десятилетия и сделал город тыловой базой для активной семьи. В 2012 году его дочь Интиссар Хериджи создала Центр исследований «Жасмин», который закрылся спустя пару лет. Потом женщина перебралась в Париж, поступила в Институт политических исследований Sciences Po и защитила докторскую диссертацию на тему «Анализ реформ децентрализации в послереволюционном Тунисе».

Братья Интиссар Хериджи до сих пор живут в Лондоне. Моадх возглавлял штаба отца, а теперь консультирует лидера «Ан-Нахды» издалека. Бара руководит издательством «Пробуждение», выпускающим религиозную литературу, вместе с Шарифом Хасаном аль-Банной, потомком основателя запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
тунис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru