Тунис, 8 сентября. Правящая исламистская партия «Ан-Нахда» пытается дистанцироваться от контракта, подписанного в Лондоне с американской фирмой по связям с общественностью и коммуникациям Burson Cohn & Wolfe (BCW), что стало причиной судебного расследования на родине. Однако все признаки указывают на непосредственную связь с политическим движением.

В конце июля национальный лидер Каис Саид заморозил работу парламента и отправил в отставку премьера Хишама Машиши. Под угрозой захвата власти президентом правящая партия возобновила британские контакты, которые имеют историческую связь с главой «Ан-Нахды» Рашидом аль-Ганнуши.

В начале августа, согласно закону США о регистрации иностранных агентов, был заключен новый контракт, связывающий лондонское отделение тунисского движения с американским гигантом BCW. Подписание документа закончилось судебным разбирательством в североафриканской стране, поэтому высокопоставленные члены партии предпочли отдалиться от дела.

Один из ведущих деятелей «Ан-Нахды» Мохаммед Бен Салем 22 августа заявил, что политическое движение стало жертвой кражи личных данных, поэтому грозилось подать иск в Великобританию. Три дня спустя другой член партии, отвечающий за поиск путей мирного сотрудничества с президентом, сообщил, что законные представители тунисской стороны не подписали контракт и не переводили никаких денег.

Новый документ точно копирует предыдущий, заключенный между «Ан-Нахдой» и BCW в 2014 году, когда американская фирма, тогда называвшаяся Burson-Marstell er, стала ее глобальным лоббистом. Управляющий директор Burson Cohn & Wolfe подписал соглашение, а Ихфат Шахин-Смит стал управляющим лондонским отделением тунисской политической партии, которое находится у северного входа в Гайд-парк.

Примечательно, что там же располагался Центр стратегических и дипломатических исследований (CSDS), основанный в 2014 году бывшим министром иностранных дел Туниса, затем лидером «Ан-Нахды» Рафиком Абдессалемом. Британские офисы учреждения заморозили, но организация все еще существует, поскольку филиал в североафриканской стране работал в начале года.

Глава правящей исламистской партии Рашид аль-Ганнуши прожил в изгнании в Лондоне два десятилетия и сделал город тыловой базой для активной семьи. В 2012 году его дочь Интиссар Хериджи создала Центр исследований «Жасмин», который закрылся спустя пару лет. Потом женщина перебралась в Париж, поступила в Институт политических исследований Sciences Po и защитила докторскую диссертацию на тему «Анализ реформ децентрализации в послереволюционном Тунисе».

Братья Интиссар Хериджи до сих пор живут в Лондоне. Моадх возглавлял штаба отца, а теперь консультирует лидера «Ан-Нахды» издалека. Бара руководит издательством «Пробуждение», выпускающим религиозную литературу, вместе с Шарифом Хасаном аль-Банной, потомком основателя запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.