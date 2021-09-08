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Экс-звезда Comedy Woman Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
Шоу-бизнес
Экс-звезда Comedy Woman Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
instagram.com  /  @kativarnava

Москва, 8 сентября. Комедийная артистка Екатерина Варнава вспомнила о романе с женатым бойфрендом и рассказала, пыталась ли она увести возлюбленных у собственных подруг.

Бывшая звезда телепроекта Comedy Woman Екатерина Варнава предпочитает делиться с прессой и фанатами новостями о своих проектах и оберегает личную жизнь от чужого внимания. Однако недавно артистка раскрыла необычные детали своего прошлого. Оказалось, что звезда никогда не пыталась разрушить отношения своих подруг, но согласилась стать любовницей. Об этом Варнава вспомнила в YouTube-шоу Tatler Russia.

«Ни разу такого не было, чтобы я увела парня у подруги. Как-то я даже не смотрела в эту сторону. А зачем мне это нужно? Могу сказать, что одно время я была любовницей. Но это был не муж моей подруги», — призналась артистка.

Варнава отказалась раскрыть имя женатого экс-бойфренда. Зато с радостью поделилась эмоциями от романа с режиссером Александром Молочниковым. Артистка призналась, что наслаждается отношениями и даже подумывает о свадьбе с возлюбленным. Звезда отметила, что прежде скептически относилась к идее семьи, но теперь чувствует, что готова к детям и станет неплохой матерью.

Недавно телеведущий Влад Кадони сообщил фанатам о романе с новой избранницей. Шоумен не раскрыл ее имя, но признался, что «притирается» к возлюбленной.

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