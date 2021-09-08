Востоковед Иванько объяснил «опасность» американской версии договора между Японией и СССР

Москва, 8 сентября. Составленный США мирный договор с Японией после Второй мировой войны готовился без участия Советского Союза, заявил историк-востоковед Анатолий Иванько.

Он назвал причину отказа СССР подписать мирный договор с Токио и объяснил «опасность» американской версии документа. Вашингтон не рассматривал поправки других государств к договору и игнорировал мнение Москвы, пояснил директор Центра анализа проблем геополитики, войн и военной истории Иванько.

«Инициировавшие его появление США меньше всего руководствовались соображениями об установлении мира на Дальнем Востоке. Американцев заботила иная цель: подготовка к новой мировой войне», — указал на опасность эксперт.

Говоря о причине несогласия Советского Союза с подписанием документа, Иванько напомнил о словах первого замминистра иностранных дел Андрея Громыко. Тогда дипломат и глава советской делегации назвал документ сепаратной сделкой между Токио и Вашингтоном.

«Такая "мина замедленного действия" появилась из-за того, что в тексте договора не указано конкретно, в чью пользу Япония отказывается от перечисленных в документе отчуждаемых у нее по итогам войны территорий», — рассказал историк.

В перечне фигурировали и Курилы. Громыко прекрасно понимал, кто может воспользоваться положениями составленного договора в своих интересах, добавил востоковед в беседе с изданием «Московский комсомолец».

Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз предложил Японии решить «курильский вопрос». Он назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Токио.