Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии

Иерусалим, 8 сентября. Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems представила противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Spike LR2 на выставке в Польше и намерена продать их Варшаве и Белграду.

Израиль начал переговоры с Сербией по поводу поставок ПТРК, отметил региональный директор Rafael Аль Захер. На сербском рынке компания уже сотрудничает с государственным оборонным предприятием Yugoimport-SDPR.

При этом израильская фирма намерена заключить партнерство и с Польшей. Rafael стала единственной военно-промышленной компанией из Израиля, которая была представлена на недавней выставке вооружений в Варшаве.

Ранее стало известно, что Израиль планирует предоставить Палестине многомиллионную финансовую помощь. Власти двух стран ведут переговоры по этому вопросу.