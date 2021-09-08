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Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии
Армия
Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии
TACC  /  Christophe Ena

Иерусалим, 8 сентября. Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems представила противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Spike LR2 на выставке в Польше и намерена продать их Варшаве и Белграду.

Израиль начал переговоры с Сербией по поводу поставок ПТРК, отметил региональный директор Rafael Аль Захер. На сербском рынке компания уже сотрудничает с государственным оборонным предприятием Yugoimport-SDPR.

При этом израильская фирма намерена заключить партнерство и с Польшей. Rafael стала единственной военно-промышленной компанией из Израиля, которая была представлена на недавней выставке вооружений в Варшаве.

Ранее стало известно, что Израиль планирует предоставить Палестине многомиллионную финансовую помощь. Власти двух стран ведут переговоры по этому вопросу.

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польша израиль сербия ракеты spike lr2
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