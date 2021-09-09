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Вассерман и Милонов оценили уход католического епископа к автору эротических книг
Общество
Вассерман и Милонов оценили уход католического епископа к автору эротических книг
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Zamir Usmanov / Komsomolskaya Pravda / prt scr youtube.com / espal audiovisual

В любом из религиозных течений может произойти ситуация, при которой его служитель разочаруется в нем и станет «расстригой». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В рядах католической церкви скандал: испанский епископ Сольсоны (Каталония) Ксавье Новелл отрекся от своего сана, чтобы сожительствовать с разведенной и имеющей двух детей от предыдущих отношений писательницей эротических рассказов с уклоном в сатанизм. «Коллеги» Новелла — его братья по католической вере — назвали его одержимым дьяволом. Более того, они убеждены в порочности любви епископа, который обратился к папе римскому Франциску за освобождением от карьеры священника.

«Такие случае бывают, к сожалению, не только среди священников-католиков, но и среди православных, — признал Милонов. — Однако в целом на Западе очень много не просто епископов, но и рядовых служителей церкви, к сожалению, прекращают свою деятельность — это связано, прежде всего, с общеевропейскими культурными и морально-нравственными трендами, которые изменяют их сознание и уводят от веры».

Больше всего, продолжил депутат, подобным тенденциям подвержены протестантские и лютеранские церкви Европы, помещения которых пустеют, а их служители «объявляют себя гомосексуалистами» и прекращают свою духовную деятельность.

Вассерман и Милонов оценили уход католического епископа к автору эротических книг
pixabay.com  / 

«К счастью, в России мы наблюдаем другую тенденцию, — заявил парламентарий. — У нас каждый год строится огромное количество новых церквей — и не за государственный счет, как на Западе, а на деньги самих прихожан, которые испытывают дефицит в местах отправления молитв! А тот факт, что этот испанский епископ отрекся от своего сана, поддавшись искушению, является для всех христиан, безусловно, немалой утратой».

Интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман назвал поступок Ксавье Новелла «честным», поскольку тот не стал скрывать своих порочных желаний и обратился напрямую к римскому папе с просьбой «извергнуть его из сана», понимая, что они не соответствуют канонам католической церкви.

«Эта ситуация продемонстрировала нам его личное несчастье, — заметил интеллектуал. — Заметьте: не католической церкви, а конкретно этого ее служителя. Я бы не стал сейчас говорить об упадке западного христианства по одному только поступку каталонского епископа: поверьте мне, в его истории были куда более серьезные испытания, которые она выдержала».

Ранее политолог Прокопчук заявил, что портрет Александра Лукашенко станет символом духовного возрождения Республики Беларусь.

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