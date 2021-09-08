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Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
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Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Лондон, 8 сентября. Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прибыл в расположение английского клуба «Вест Хэм Юнайтед».

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщила, что игрок сборной Хорватии Никола Влашич присоединился к «молотобойцам». В клубном Twitter-аккаунте была опубликована фотография полузащитника, выходящего из автомобиля на базе.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА. Полузащитник подписал с английским клубом пятилетний контракт. Хорватский футболист будет выступать за «Вест Хэм» под 11-м номером. В прошлом сезоне полузащитник провел 26 матчей РПЛ. Влашич забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Турнир стартует 27 октября.

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