Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»

Лондон, 8 сентября. Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прибыл в расположение английского клуба «Вест Хэм Юнайтед».

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщила, что игрок сборной Хорватии Никола Влашич присоединился к «молотобойцам». В клубном Twitter-аккаунте была опубликована фотография полузащитника, выходящего из автомобиля на базе.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА. Полузащитник подписал с английским клубом пятилетний контракт. Хорватский футболист будет выступать за «Вест Хэм» под 11-м номером. В прошлом сезоне полузащитник провел 26 матчей РПЛ. Влашич забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Турнир стартует 27 октября.