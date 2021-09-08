«Работали честно, искренно»: режиссер «Солнцепека» Бриус рассказал о ходе съемок военной драмы

Москва, 8 сентября. Съемки фильма «Солнцепек» не прошли без трудностей, но отклик зрителей показал, что авторы справились с задачей, заявил режиссер ленты Максим Бриус.

Он отметил, что тема картины по-прежнему актуальна. Как следствие, далеко не все актеры хотели принимать участие в проекте.

«Кто-то беспокоился о себе, кто-то — о родственниках, оставшихся на Украине», — передает слова Бриуса издание «ПолитРоссия».

При этом он подчеркнул, что сотрудничать с авторами фильма стали те, кто имеет личное отношение к происходящему. Именно поэтому актеры «работали честно, искренно», заметил режиссер.

По словам Бриуса, он хотел показать страшные события 2014 года с точки зрения зрелого человека. В то же время было важно поведать зрителю истории, которые он вполне мог слышать от очевидцев.

Фильм «Солнцепек» рассказывает о семье Влада Новожилова. Главный герой картины стремится увезти свою семью подальше от военных действий, но попытка уехать из страны не увенчалась успехом. Тогда он принимает решение бороться за жизни близких и будущее родного края.

Ранее сообщалось, что фильм «Солнцепек» планируют отправить за рубеж. В этой связи картину переведут сразу на четыре языка. Российским зрителям фильм доступен в онлайн-кинотеатрах ОККО, IVI, Wink, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ», KION, Movix и «КиноПоиск».