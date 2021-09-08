Ливийский парламент допросил Правительство национального единства

Тобрук, 8 сентября. Ливийский парламент возобновил допрос временного Правительства национального единства (ПНЕ) касательно различных аспектов его работы.

Выступив перед депутатами, премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил свою готовность сотрудничать с Палатой представителей по различным файлам и пообещал обеспечить прозрачность отчетов обо всех расходах ПНЕ при условии, что темы будут иметь четкое основание, а дела — рассматриваться ясно и систематично.

Во время очередной сессии законодательного органа, которая состоялась 8 сентября в Тобруке, Дабиба подчеркнул, что его правительство «даст любые разъяснения относительно потраченных денег». По его словам, ПНЕ выделило министерствам местного самоуправления и здравоохранения 250 млн и 1,2 млрд динаров соответственно.

Кроме того, 7 млрд пошли на различные проекты развития с целью оживить застопорившиеся предприятия. Премьер подчеркнул при этом, что раскроет детали расходования каждого динара из ливийской казны. Касаясь вопроса увеличения бюджета, Дабиба сказал, что в основном это связано с разницей в обменном курсе национальной валюты.

Ряд депутатов Палаты представителей поставил под сомнение судьбу некоторых сумм, потраченных ПНЕ. В конце заседания премьер получил несколько рекомендаций, включая необходимость изменить размер и статьи госбюджета, представленного правительством парламенту.

Темы допроса включали такие файлы, как электричество, пандемия COVID-19, объединение институтов, вывод наемников из страны и нефтяной сектор Ливии.

Парламент несколько раз по различным причинам откладывал проведение допроса ПНЕ. В ходе предыдущей сессии 7 сентября причиной тому послужило опоздание правительственной делегации.