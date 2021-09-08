Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 21:28
21:15
Общество
Дать свободу или контролировать: что судебной системе делать с серийными убийцами
21:13
Весь мир
Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
21:11
Весь мир
Торговый дефицит в Алжире снизился на 88% с начала года
21:11
Общество
Заключенные из Нижнего Тагила сняли жизнеутверждающий ролик в костюмах ромашек
21:04
Весь мир
Губернатор Техаса подписал скандальный законопроект о правилах голосования
21:04
Шоу-бизнес
Экс-звезда Comedy Woman Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
21:04
Политика
Востоковед Иванько объяснил «опасность» американской версии договора между Японией и СССР
21:02
Армия
Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии
21:01
Весь мир
Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб
21:01
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
Все новости

Ливийский парламент допросил Правительство национального единства
Весь мир
Ливийский парламент допросил Правительство национального единства
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Тобрук, 8 сентября. Ливийский парламент возобновил допрос временного Правительства национального единства (ПНЕ) касательно различных аспектов его работы.

Выступив перед депутатами, премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил свою готовность сотрудничать с Палатой представителей по различным файлам и пообещал обеспечить прозрачность отчетов обо всех расходах ПНЕ при условии, что темы будут иметь четкое основание, а дела — рассматриваться ясно и систематично.

Во время очередной сессии законодательного органа, которая состоялась 8 сентября в Тобруке, Дабиба подчеркнул, что его правительство «даст любые разъяснения относительно потраченных денег». По его словам, ПНЕ выделило министерствам местного самоуправления и здравоохранения 250 млн и 1,2 млрд динаров соответственно.

Кроме того, 7 млрд пошли на различные проекты развития с целью оживить застопорившиеся предприятия. Премьер подчеркнул при этом, что раскроет детали расходования каждого динара из ливийской казны. Касаясь вопроса увеличения бюджета, Дабиба сказал, что в основном это связано с разницей в обменном курсе национальной валюты.

Ряд депутатов Палаты представителей поставил под сомнение судьбу некоторых сумм, потраченных ПНЕ. В конце заседания премьер получил несколько рекомендаций, включая необходимость изменить размер и статьи госбюджета, представленного правительством парламенту.

Темы допроса включали такие файлы, как электричество, пандемия COVID-19, объединение институтов, вывод наемников из страны и нефтяной сектор Ливии.

Парламент несколько раз по различным причинам откладывал проведение допроса ПНЕ. В ходе предыдущей сессии 7 сентября причиной тому послужило опоздание правительственной делегации.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливийский парламент допросил Правительство национального единства
ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru