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Минэкономразвития заявило об эффективности пошлины на экспорт подсолнечника
Экономика
Минэкономразвития заявило об эффективности пошлины на экспорт подсолнечника
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Экспортная пошлина на подсолнечник продемонстрировала эффективность, заявило Министерство экономического развития России.

По данным ведомства, внутренние цены на подсолнечник сократились на 13% при росте мировых на 12%. Решение о введении 70% пошлины было принято правительством в апреле 2021 года. Мера начала действовать 1 сентября. Пошлину будут взимать с экспортеров до конца следующего лета.

Пошлина уплачивается с разницы между базовой ценой в 1 тысячу долларов за тонну и индикативной ценой, представляющей среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну). Минсельхоз осуществляет мониторинг рынка на постоянной основе для установления индикативной цены.

Минсельхоз РФ ранее сообщил о скором снижении розничных цен на мясо. По данным ведомства, в целом по стране наблюдается тенденция рост объемов производства мясной продукции, а показатели приблизились к прошлогодним.

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пошлины минсельхоз рф продовольствие подсолнечник
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