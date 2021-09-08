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Губернатор Техаса подписал скандальный законопроект о правилах голосования
Весь мир
Губернатор Техаса подписал скандальный законопроект о правилах голосования
Федеральное агентство новостей  /  Кристина Волкова

Тайлер, 8 сентября. Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон об ужесточении правил во время голосования. Реформа стала частью республиканской компании, которая затронула также Флориду, Джорджию и Аризону. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Эбботт во время подписания сказал, что закон повысит «доверие к избирательной системе» и предложит избирателям множество вариантов голосования, включая досрочные.

«Сейчас стало проще, чем когда-либо. Однако это также гарантирует, что людям труднее обмануть урну для голосования в Техасе», — отметил он.

Согласно новому закону при голосовании по почте необходимо будет приложить копию, удостоверяющую личность. Он также регулирует время, когда округа могут предлагать досрочное волеизъявление, как правило, с шести утра до десяти вечера. Что в свою очередь запрещает возможность круглосуточного голосования.

Также закон добавляет новые уголовные наказания для сотрудников избирательных комиссий или других лиц, нарушивших законы штата, увеличивает минимальное количество часов для досрочного голосования и дает избирателям возможность исправить незначительные ошибки в бюллетене.

Демократы против

Противники решения Эбботта уже подали несколько исков, оспаривающих новые нормы, утверждая, что они нарушают федеральный закон о голосовании. По мнению демократов, которые пытались бойкотировать ужесточение еще в стадии принятия, оно направлено на подавление голосов, особенно среди меньшинств, в таких штатах, как Техас, Джорджия и Флорида.

«Этот законопроект всегда был о республиканцах, заставляющих замолчать голоса миллионов техасцев, потому что они не могут победить никаким другим способом», — заявил председатель Демократической партии штата Жилберто Инохоса.

1 сентября в Техасе вступил в силу другой скандальный закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Это решение раскритиковали многие американцы и даже президент Джо Байден.

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