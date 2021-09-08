Президент Ирана и председатель Евросовета обсудили развитие двусторонних связей

Тегеран, 8 сентября. Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, обсудив с ним события вокруг ядерной сделки и ситуацию в Афганистане.

Глава руководства Исламской республики выразил желание развивать сотрудничество со странами ЕС в областях, представляющих обоюдный интерес. Он также подчеркнул необходимость создания устойчивых связей, основанных на взаимном понимании и уважении и свободных от давления со стороны внешних сил, например, Соединенных Штатов.

1/2 President of the European Council, @eucopresident, spoke with the President of the Islamic Republic of Iran over the phone.



President Raisi stated Iran’s willingness to develop ties with Europe based on mutual respect in furtherance of both sides’ interests. pic.twitter.com/ADDWh2iYqB — IranMissionEU (@IranmissionEU) September 8, 2021

Стороны подробно обговорили нюансы переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), седьмой раунд которых был перенесен на неопределенный срок из-за перестановок в правительстве Исламской республики. Мишель призвал Раиси в ближайшем будущем возобновить диалог, так как европейские страны неоднократно высказывали свои опасения на фоне стремительного развития ядерной программы Ирана.

Обе стороны отметили, что разделяют общие интересы по многим региональным и мировым вопросам, включая кризис в Афганистане, попавшем под полный контроль движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) после захвата столицы страны 15 августа и подавлении сопротивления в Панджшерском ущелье несколько дней назад.

Macron:????????



France is Ready to Start New Chapter in Bilateral Relations With #Iran.



Iranian ????????President Seyyed Ebrahim Raisi:



"The Iranian government welcomes the development of relations with France and we are ready to start comprehensive cooperation with #Europe. pic.twitter.com/qsUhjaCIyT — Global News (@GlobalNewsEU) September 6, 2021

Эта беседа состоялась вскоре после телефонного разговора Раиси с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который предложил пересмотреть отношения между Тегераном и Парижем, подчеркнув готовность к развитию политических, экономических и культурных связей двух стран. Иранский президент, в свою очередь, положительно оценил подобные перспективы и отметил, что сотрудничество с Францией станет ключом для налаживания связей и с другими странами Европы.

1 Организация запрещена на территории РФ.