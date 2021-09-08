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Президент Ирана и председатель Евросовета обсудили развитие двусторонних связей
Весь мир
Президент Ирана и председатель Евросовета обсудили развитие двусторонних связей
wikipedia.org  /  Armin2210 / CC BY-SA 4.0

Тегеран, 8 сентября. Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, обсудив с ним события вокруг ядерной сделки и ситуацию в Афганистане.

Глава руководства Исламской республики выразил желание развивать сотрудничество со странами ЕС в областях, представляющих обоюдный интерес. Он также подчеркнул необходимость создания устойчивых связей, основанных на взаимном понимании и уважении и свободных от давления со стороны внешних сил, например, Соединенных Штатов.

Стороны подробно обговорили нюансы переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), седьмой раунд которых был перенесен на неопределенный срок из-за перестановок в правительстве Исламской республики. Мишель призвал Раиси в ближайшем будущем возобновить диалог, так как европейские страны неоднократно высказывали свои опасения на фоне стремительного развития ядерной программы Ирана.

Обе стороны отметили, что разделяют общие интересы по многим региональным и мировым вопросам, включая кризис в Афганистане, попавшем под полный контроль движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) после захвата столицы страны 15 августа и подавлении сопротивления в Панджшерском ущелье несколько дней назад.

Эта беседа состоялась вскоре после телефонного разговора Раиси с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который предложил пересмотреть отношения между Тегераном и Парижем, подчеркнув готовность к развитию политических, экономических и культурных связей двух стран. Иранский президент, в свою очередь, положительно оценил подобные перспективы и отметил, что сотрудничество с Францией станет ключом для налаживания связей и с другими странами Европы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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евросоюз иран раиси
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