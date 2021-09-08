Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб

Сана, 8 сентября. Чуть менее 80 человек погибли в ходе боев за стратегический город Мариб в Йемене.

«Шестьдесят повстанцев-хуситов были убиты — большинство из них в результате авиаударов, нанесенных за последние 24 часа. Восемнадцать солдат проправительственных войск погибли, десятки ранены в столкновениях за последние 48 часов», — сообщил военный источник агентству AFP.

Другие военные источники подтвердили эти цифры. Что касается хуситского движения «Ансар Аллах», то его руководители редко сообщают о своих потерях.

#UPDATE Nearly 80 rebels and pro-government troops have been killed in fighting for the strategic Yemeni city of #Marib, military sources told AFP on Wednesday https://t.co/6o23gZaKl5 pic.twitter.com/Yx0rg2xGiV — AFP News Agency (@AFP) September 8, 2021

По словам анонимного военного чиновника, в последние дни в провинции Мариб усилились бои между правительственными силами Йемена, которое поддерживает возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, и хуситами, пользующимися поддержкой Ирана.

Сообщается, что боевые действия были сосредоточены на севере и западе провинции. Чиновник заявил, что интенсивность авиаударов также участилась за последнее время. Утром 8 сентября «Ансар Аллах» заявило, что арабская коалиция нанесла по меньшей мере 30 таких ударов по провинции Мариб.

«Хуситы начали прошлой ночью военное наступление, которое продолжалось до раннего утра среды (8 сентября — прим. ред.)», — сказал проправительственный чиновник, добавив, что ВС Йемена смогли отразить атаки шиитских повстанцев, несмотря на масштабное продвижение на северном фронте.

На прошлой неделе по меньшей мере 65 бойцов погибли в боях за Мариб. Чиновник рассказал, что 22 солдата проправительственных сил погибли и еще 50 ранены. Со стороны «Ансар Аллах» потери составили 43 человека.

Sixty-five members of the Iran-backed #Houthi militia and pro-government forces have been killed in renewed fighting for the strategic Yemeni city of #Marib, a military official tells AFP.https://t.co/UKl1O7nHtl — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 2, 2021

Многолетний кризис

Ожесточенные бои в провинции Мариб происходят через семь лет после захвата столицы Йемена Саны движением «Ансар Аллах» в сентябре 2014 года. Это событие послужило началом многолетней войны, в результате которой погибли десятки тысяч людей и миллионы стали вынужденными переселенцами.

Боевые действия привели к тому, что около 80% йеменцев зависят от продовольственной помощи. Организация Объединенных Наций (ООН) называет конфликт в ближневосточной стране худшим гуманитарным кризисом в мире.

In conflict zones such as Yemen, the world’s worst humanitarian crisis, the cuts are condemning hundreds of thousands of children to starvation | Andrew Mitchellhttps://t.co/Pm1jSMK8Uf — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 26, 2021

Мирные инициативы между арабской коалицией и хуситами зашли в тупик. Враждующие стороны так и не смогли достичь компромиссного соглашения.

В то время как ООН и США настаивают на прекращении войны, «Ансар Аллах» требует повторного открытия воздушной гавани Саны и порта Ходейда, закрытых с 2016 года из-за саудовской блокады, до прекращения огня или возобновления переговоров.

US sends another $165 million in food aid to Yemen As peace talks break down https://t.co/cuCaAlgR1O — Ramsen ♔ ‎ܪܡܣܢ (@Ramsen_) August 9, 2021

Битва за Мариб

В феврале «Ансар Аллах» активизировала свои усилия по захвату Мариба — последнего северного оплота правительственных сил. Контроль над этой областью, известной своими богатыми месторождениями, укрепит позиции хуситов за столом переговоров.

Накануне министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни назвал последние нападения хуситов на провинцию Мариб «опасной эскалацией». По его словам, шиитские боевики всеми усилиями стремятся подорвать мирные усилия и активизировать конфликт в Йемене.

Помимо наступления в Марибе хуситы также усилили удары беспилотников и ракет по саудовским целям. Двое детей пострадали и 14 домов были повреждены, когда войска королевства перехватили баллистические ракеты, выпущенные через границу шиитскими повстанцами 4 августа.

Еще четырьмя днями ранее БПЛА «Ансар Аллах» нанес удар по международному аэропорту Абха на юге Саудовской Аравии, ранив восемь человек и повредив гражданский самолет.