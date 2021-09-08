Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 21:28
21:15
Общество
Дать свободу или контролировать: что судебной системе делать с серийными убийцами
21:13
Весь мир
Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
21:11
Весь мир
Торговый дефицит в Алжире снизился на 88% с начала года
21:11
Общество
Заключенные из Нижнего Тагила сняли жизнеутверждающий ролик в костюмах ромашек
21:04
Весь мир
Губернатор Техаса подписал скандальный законопроект о правилах голосования
21:04
Шоу-бизнес
Экс-звезда Comedy Woman Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
21:04
Политика
Востоковед Иванько объяснил «опасность» американской версии договора между Японией и СССР
21:02
Армия
Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии
21:01
Весь мир
Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб
21:01
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
Все новости

Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 21:03
Весь мир
Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб
Global Look Press  /  Xinhua

Сана, 8 сентября. Чуть менее 80 человек погибли в ходе боев за стратегический город Мариб в Йемене.

«Шестьдесят повстанцев-хуситов были убиты — большинство из них в результате авиаударов, нанесенных за последние 24 часа. Восемнадцать солдат проправительственных войск погибли, десятки ранены в столкновениях за последние 48 часов», — сообщил военный источник агентству AFP.

Другие военные источники подтвердили эти цифры. Что касается хуситского движения «Ансар Аллах», то его руководители редко сообщают о своих потерях.

По словам анонимного военного чиновника, в последние дни в провинции Мариб усилились бои между правительственными силами Йемена, которое поддерживает возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, и хуситами, пользующимися поддержкой Ирана.

Сообщается, что боевые действия были сосредоточены на севере и западе провинции. Чиновник заявил, что интенсивность авиаударов также участилась за последнее время. Утром 8 сентября «Ансар Аллах» заявило, что арабская коалиция нанесла по меньшей мере 30 таких ударов по провинции Мариб.

«Хуситы начали прошлой ночью военное наступление, которое продолжалось до раннего утра среды (8 сентября — прим. ред.)», — сказал проправительственный чиновник, добавив, что ВС Йемена смогли отразить атаки шиитских повстанцев, несмотря на масштабное продвижение на северном фронте.

На прошлой неделе по меньшей мере 65 бойцов погибли в боях за Мариб. Чиновник рассказал, что 22 солдата проправительственных сил погибли и еще 50 ранены. Со стороны «Ансар Аллах» потери составили 43 человека.

Многолетний кризис

Ожесточенные бои в провинции Мариб происходят через семь лет после захвата столицы Йемена Саны движением «Ансар Аллах» в сентябре 2014 года. Это событие послужило началом многолетней войны, в результате которой погибли десятки тысяч людей и миллионы стали вынужденными переселенцами.

Боевые действия привели к тому, что около 80% йеменцев зависят от продовольственной помощи. Организация Объединенных Наций (ООН) называет конфликт в ближневосточной стране худшим гуманитарным кризисом в мире.

Мирные инициативы между арабской коалицией и хуситами зашли в тупик. Враждующие стороны так и не смогли достичь компромиссного соглашения.

В то время как ООН и США настаивают на прекращении войны, «Ансар Аллах» требует повторного открытия воздушной гавани Саны и порта Ходейда, закрытых с 2016 года из-за саудовской блокады, до прекращения огня или возобновления переговоров.

Битва за Мариб

В феврале «Ансар Аллах» активизировала свои усилия по захвату Мариба — последнего северного оплота правительственных сил. Контроль над этой областью, известной своими богатыми месторождениями, укрепит позиции хуситов за столом переговоров.

Накануне министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни назвал последние нападения хуситов на провинцию Мариб «опасной эскалацией». По его словам, шиитские боевики всеми усилиями стремятся подорвать мирные усилия и активизировать конфликт в Йемене.

Помимо наступления в Марибе хуситы также усилили удары беспилотников и ракет по саудовским целям. Двое детей пострадали и 14 домов были повреждены, когда войска королевства перехватили баллистические ракеты, выпущенные через границу шиитскими повстанцами 4 августа.

Еще четырьмя днями ранее БПЛА «Ансар Аллах» нанес удар по международному аэропорту Абха на юге Саудовской Аравии, ранив восемь человек и повредив гражданский самолет.

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб
йемен хуситы мариб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru