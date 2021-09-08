Тизер комедии «Не смотри наверх» с Ди Каприо и Шаламе появился в Сети

Лос-Анджелес, 8 сентября. Американский стриминговый сервис Netflix представил дебютный тизер комедийной драмы «Не смотри наверх». Проект собрал огромное количество голливудских звезд первой величины.

В центре сюжета два странноватых астронома, которые засекли приближающуюся к Земле комету. По их подсчетам фатальное столкновение должно произойти через шесть месяцев. Добравшись до правительства, ученые не могут доказать правдивость своих слов. В итоге им приходится отправиться в крупный пресс-тур, чтобы пообщаться с журналистами и предупредить всех, кого удастся, о приближающейся опасности.

Фильм снял популярный американский режиссер Адам МакКей, известный по проектам «Игра на понижение» и «Копы в глубоком запасе». Премьера состоится на платформе Netflix 24 декабря.

Главные роли в проекте сыграли Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимати Шаламе, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл и многие другие. Об этом сообщает портал «Культуромания».

Ранее американская студия независимого кино A24 опубликовала первый трейлер черно-белой драмы C'mon C'mon, что можно перевести как «Давай-давай». Главную роль в проекте сыграл оскароносный актер Хоакин Феникс.