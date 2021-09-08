Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 21:27
21:15
Общество
Дать свободу или контролировать: что судебной системе делать с серийными убийцами
21:13
Весь мир
Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
21:11
Весь мир
Торговый дефицит в Алжире снизился на 88% с начала года
21:11
Общество
Заключенные из Нижнего Тагила сняли жизнеутверждающий ролик в костюмах ромашек
21:04
Весь мир
Губернатор Техаса подписал скандальный законопроект о правилах голосования
21:04
Шоу-бизнес
Экс-звезда Comedy Woman Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
21:04
Политика
Востоковед Иванько объяснил «опасность» американской версии договора между Японией и СССР
21:02
Армия
Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии
21:01
Весь мир
Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб
21:01
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
Все новости

Тизер комедии «Не смотри наверх» с Ди Каприо и Шаламе появился в Сети
Общество
Тизер комедии «Не смотри наверх» с Ди Каприо и Шаламе появился в Сети
Кадр из фильма «Не смотри вверх»

Лос-Анджелес, 8 сентября. Американский стриминговый сервис Netflix представил дебютный тизер комедийной драмы «Не смотри наверх». Проект собрал огромное количество голливудских звезд первой величины.

В центре сюжета два странноватых астронома, которые засекли приближающуюся к Земле комету. По их подсчетам фатальное столкновение должно произойти через шесть месяцев. Добравшись до правительства, ученые не могут доказать правдивость своих слов. В итоге им приходится отправиться в крупный пресс-тур, чтобы пообщаться с журналистами и предупредить всех, кого удастся, о приближающейся опасности.

Фильм снял популярный американский режиссер Адам МакКей, известный по проектам «Игра на понижение» и «Копы в глубоком запасе». Премьера состоится на платформе Netflix 24 декабря.

Главные роли в проекте сыграли Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимати Шаламе, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл и многие другие. Об этом сообщает портал «Культуромания».

Ранее американская студия независимого кино A24 опубликовала первый трейлер черно-белой драмы C'mon C'mon, что можно перевести как «Давай-давай». Главную роль в проекте сыграл оскароносный актер Хоакин Феникс.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тизер комедии «Не смотри наверх» с Ди Каприо и Шаламе появился в Сети
ди каприо netflix комедия не смотри наверх
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru