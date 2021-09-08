Минсельхоз России ждет снижения цен на мясо осенью

Москва, 8 сентября. Цены на мясо в России будут снижаться по мере завершения летнего сезона и сокращения спроса на эту продукцию, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что вскоре должно отразиться и на розницы. В то же время ожидается снижение стоимости мяса птицы.

В августе цены производителей демонстрировали более умеренную динамику относительно розничных, подчеркивается в сообщении. По оценке министерства, килограмм свинины подорожал на 0,7%, говядины — на — 0,8%, курицы — на 1%, а баранины, наоборот, уменьшился на 0,8%.

«Незначительное повышение отпускных цен на отдельные категории мясной продукции было связано с традиционным сезонным фактором», — считает Минсельхоз.

Кроме того, в России наблюдается тенденция роста объемов производства. Так, в августе были практически достигнуты прошлогодние объемы по птице после спада из-за вспышки птичьего гриппа. Заметна также и положительная динамика по производству свинины, добавили в ведомстве.

Федеральная антимонопольная служба ранее возбудила дело против двух крупных российских ротвейлеров из-за цен на овощи. Компании подозреваются в установлении монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь в Рязанской области.