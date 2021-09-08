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Глава Минфина США рассказала, когда закончатся деньги у Вашингтона
Весь мир
Глава Минфина США рассказала, когда закончатся деньги у Вашингтона
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 8 сентября. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что имеющиеся резервы наличных денег в казначействе могут закончиться в октябре. Она призвала правительство увеличить лимит госдолга. Об этом сообщает Financial Times.

В своем письме лидерам конгресса Йеллен пишет, что не может дать точный прогноз, когда закончатся наличные, но наиболее вероятно это произойдет в «течение октября». Она отметила, что затягивание до «последней минуты» серьезно скажется на бизнесе, доверии потребителей, стоимости краткосрочных займов и кредитном рейтинге страны. Экономист призвала «действовать» и увеличить лимит госдолга.

«Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства. Задержка поставит под сомнение способность федерального правительства выполнять все свои функции. Что вероятно нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам», — добавила она.

Йеллен не раз предупреждала Конгресс США об угрозе дефолта, в случае если предел госдолга не будет увеличен к 1 октября. По ее мнению, если этого не произойдет, тогда возможности выплаты финансовых обязательств будут сильно подорваны.

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