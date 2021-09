Глава Минфина США рассказала, когда закончатся деньги у Вашингтона

Вашингтон, 8 сентября. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что имеющиеся резервы наличных денег в казначействе могут закончиться в октябре. Она призвала правительство увеличить лимит госдолга. Об этом сообщает Financial Times.

