Глава Минфина США рассказала, когда закончатся деньги у Вашингтона

Вашингтон, 8 сентября. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что имеющиеся резервы наличных денег в казначействе могут закончиться в октябре. Она призвала правительство увеличить лимит госдолга. Об этом сообщает Financial Times.

Janet Yellen warns US Treasury may run out of cash in October https://t.co/Pvmv7N9xYh — FT for Schools (@ft4s) September 8, 2021

В своем письме лидерам конгресса Йеллен пишет, что не может дать точный прогноз, когда закончатся наличные, но наиболее вероятно это произойдет в «течение октября». Она отметила, что затягивание до «последней минуты» серьезно скажется на бизнесе, доверии потребителей, стоимости краткосрочных займов и кредитном рейтинге страны. Экономист призвала «действовать» и увеличить лимит госдолга.

«Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства. Задержка поставит под сомнение способность федерального правительства выполнять все свои функции. Что вероятно нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам», — добавила она.

Йеллен не раз предупреждала Конгресс США об угрозе дефолта, в случае если предел госдолга не будет увеличен к 1 октября. По ее мнению, если этого не произойдет, тогда возможности выплаты финансовых обязательств будут сильно подорваны.