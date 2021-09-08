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Вышел новый трейлер британского хоррора «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 20:38
Общество
Вышел новый трейлер британского хоррора «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой
Кадр из фильма «LAST NIGHT IN SOHO»

Лондон, 8 сентября. Студия Focus Features представила второй трейлер ретро-хоррора «Прошлой ночью в Сохо». Премьера картины состоится в российских кинотеатрах 3 ноября.

Хоррор «Прошлой ночью в Сохо» стал одним из главных событий Венецианского кинофестиваля. Кроме того, картина стала полнометражным дебютом британского режиссера Эдгара Райта, автора комедий «Малыш на драйве» и «Скотт Пилигрим против всех».

В Сети появился второй рекламный ролик, в котором раскрываются новые детали будущей премьеры. Трейлер был опубликован на YouTube-канале студии Focus Features.

Сюжет хоррора сосредоточится на девушке Элоизе, которая приезжает в Лондон, чтобы стать модельером. Днем она осваивает профессию, а ночью живет в Сохо периода 60-х годов в теле певицы Сэнди, передает «Культуромания».

Главную роль исполнила Томасин Маккензи («Подлинная история банды Келли», а ее альтер эго сыграла Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит»).

Недавно в Сети также появился дебютный трейлер картины C'mon C'mon с Хоакином Фениксом. Неизвестно, выйдет ли драма студии A24 в российский прокат.

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кино трейлер прошлой ночью в сохо
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