Вышел новый трейлер британского хоррора «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой

Лондон, 8 сентября. Студия Focus Features представила второй трейлер ретро-хоррора «Прошлой ночью в Сохо». Премьера картины состоится в российских кинотеатрах 3 ноября.

Хоррор «Прошлой ночью в Сохо» стал одним из главных событий Венецианского кинофестиваля. Кроме того, картина стала полнометражным дебютом британского режиссера Эдгара Райта, автора комедий «Малыш на драйве» и «Скотт Пилигрим против всех».

В Сети появился второй рекламный ролик, в котором раскрываются новые детали будущей премьеры. Трейлер был опубликован на YouTube-канале студии Focus Features.

Сюжет хоррора сосредоточится на девушке Элоизе, которая приезжает в Лондон, чтобы стать модельером. Днем она осваивает профессию, а ночью живет в Сохо периода 60-х годов в теле певицы Сэнди, передает «Культуромания».

Главную роль исполнила Томасин Маккензи («Подлинная история банды Келли», а ее альтер эго сыграла Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит»).

Недавно в Сети также появился дебютный трейлер картины C'mon C'mon с Хоакином Фениксом. Неизвестно, выйдет ли драма студии A24 в российский прокат.