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Военный парад в честь годовщины основания КНДР прошел в центре Пхеньяна
Армия
Военный парад в честь годовщины основания КНДР прошел в центре Пхеньяна
wikimedia.org  /  Keith Luse, Senior Professional Staff Member, U.S. Senate

Пхеньян, 8 сентября. Северокорейские военные провели в центре Пхеньяна парад, приуроченный к годовщине основания КНДР, сообщает информационное агентство Yonhap.

По данным СМИ, торжество развернулось поздно вечером. При этом в городе был слышен гул моторов боевых самолетов, что указывает на участие авиации в воздушной части парада. Завершилось мероприятие красочным салютом.

В 2021 году жители Северной Кореи празднуют 73-ю годовщину провозглашения республики. Официальной датой основания КНДР считается 9 сентября 1948 года.

Осенью 2020 года власти КНДР провели в столице масштабный парад, который был приурочен к 75-летию основания Трудовой партии Кореи. В рамках шествия были представлены новая межконтинентальная баллистическая ракета, а также баллистическая ракета для субмарин.

Ранее в Японии сообщили об активных работах на ядерном полигоне КНДР. Информация об этом была передана в ООН.

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