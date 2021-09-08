Архитектор Гайкович сравнил Шойгу с Петром Первым

Санкт-Петербург, 8 сентября. Заслуженный архитектор России Святослав Гайкович сравнил министра обороны РФ Сергея Шойгу с Петром Первым, комментируя идею строительства городов-спутников в России.

Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить несколько городов-спутников с населением от 300 тыс. до миллиона граждан. По его словам, следует не просто возвести населенный пункт, но и сделать его конкретно направленным на ту или иную сферу деятельности.

Гайкович, комментируя идею Шойгу, вспомнил про Петра Первого, который, исходя из политической воли, решил построить Санкт-Петербург. При этом место для возведения города, как считает архитектор, император выбрал правильно.

«Нужно отдать должное императору Петру Алексеевичу, что выбор площадки был сделан грамотно, то есть на стыке речной системы России и морской мировой системы. И Петр Алексеевич интуитивно угадал, хотя эта была всего лишь политическая воля», — заявил эксперт в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Также архитектор подчеркнул, что обязательно нужно строить новые города, как в свое время это сделал Петр I, а не пытаться «починить» старые. В качестве примера Гайкович привел историю с американским предпринимателем, который в 90-х годах хотел создать в Петербурге «Диснейлэнд».

«Приезжал предприниматель Сайрус Итон, который предложил построить в районе Сестрорецка и Лисьего носа большой развлекательный центр, похожий на "Диснейлэнд", но народ восстал. И в целом публика сказала: "Если у него много денег, то пожалуйста: вот карманы, клади сюда, мы построим восемь детских садов и 15 школ и заживем сладко и счастливо". Так дела не делаются, мы так можем "чинить" наши города последующие 500 лет и всегда занятие найдется, но нужно новые тоже начинать. Вот как Петербург был начат, без него Россия была бы другой», — рассказал архитектор.

Святослав Гайкович также объяснил, что позволит сделать новые города Сибири успешными. По его словам, привлекать к этому вопросу следует действительно серьезные силы, знающие толк в градостроительстве.