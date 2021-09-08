Morgan Stanley: рынок США откатится на 15% к концу года

Нью-Йорк, 8 сентября. Американские фондовые индикаторы показали не лучшие результаты в ходе торговой сессии. Специалисты считают, что у местного рынка туманные перспективы.

Инвесторы по всему миру все больше беспокоятся о перспективах распространения нового штамма «Дельта» и его потенциальном влиянии на экономическую обстановку в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет «Финмаркет».

Настроение игроков сказывается на главных биржевых индексах США. Так, Dow Jones снижался уже на открытии сессии, затем слегка прибавлял, но впоследствии вновь продемонстрировал падение. Индекс S&P 500 показал небольшое ослабление, а Nasdaq Composite также просел.

Аналитики отмечают, что дополнительную волатильность здесь провоцирует нехватка сотрудников на рынке труда в США, а также сворачивание основных стимулов, поддерживающих экономику после пандемии, указывают в MarketWatch.

Эксперты Morgan Stanley оценивают перспективы фондовых бирж США неоптимистично: они полагают, что рынок ослабнет на 10-15% до начала 2022 года, так как ранее он был попросту переоценен, а такие факторы, как снижение потребительского доверия, рост числа госпитализированных от коронавируса и внешнеполитические причины не брались в расчет.

Таким образом, Dow Jones Industrial Average вечером опускался на 66,19 пункта (-0,19%), до 35 033,81 пункта. Показатель Standard & Poor's 500 снизился на 0,01% (0,49 пункта), до 4519,54 пункта, а Nasdaq Composite ушел вниз сразу на 105,88 пункта (-0,69%), достигнув 15 268,45 пункта.

Динамику цен на черное золото спрогнозировали на следующую неделю аналитики ФБА «Экономика сегодня». С точки зрения специалистов, у нефти есть хорошие стимулы для роста.