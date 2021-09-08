Депутат Милонов призвал создать специальную базу с именами серийных убийц

Санкт-Петербург, 8 сентября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» высказался по поводу снисходительного отношения в России к серийным убийцам.

Те люди, которые совершили ряд преступлений «против жизни», не должны иметь права на условно-досрочное освобождение (УДО), считает политик. Невозможно предвидеть, смогут ли такие люди когда-нибудь исправиться. По мнению Милонова, они никогда не перестанут быть серийными убийцами.

«Их нельзя выпускать на свободу. Должна быть такая база у всех организаций, которые смогут оставлять запросы. <…> Есть люди, совершившие преступления такого рода, которые не могут работать с детьми и людьми, находящимися в состоянии беспомощности», — сказал депутат во время пресс-конференции.

Невские Новости / Виктор Сухоруков

Политик также назвал проблемой «поглощение» уголовных сроков.

«Суммируют сроки. Поглощают большие сроки меньшими. Больше 25 лет человек получить не может. Может быть здесь нужна регуляция», — добавил депутат.

Ранее в Сети опубликовали кадры с 41-летним мужчиной, который изнасиловал и убил десятилетних школьниц в Кузбассе. Ранее гражданин уже отбывал наказание за совершение насильственных действий сексуального характера над ребенком.