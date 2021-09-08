Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 21:27
21:15
Общество
Дать свободу или контролировать: что судебной системе делать с серийными убийцами
21:13
Весь мир
Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
21:11
Весь мир
Торговый дефицит в Алжире снизился на 88% с начала года
21:11
Общество
Заключенные из Нижнего Тагила сняли жизнеутверждающий ролик в костюмах ромашек
21:04
Весь мир
Губернатор Техаса подписал скандальный законопроект о правилах голосования
21:04
Шоу-бизнес
Экс-звезда Comedy Woman Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
21:04
Политика
Востоковед Иванько объяснил «опасность» американской версии договора между Японией и СССР
21:02
Армия
Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии
21:01
Весь мир
Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб
21:01
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
Все новости

Депутат Милонов призвал создать специальную базу с именами серийных убийц

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 20:49
Общество
Депутат Милонов призвал создать специальную базу с именами серийных убийц
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 сентября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» высказался по поводу снисходительного отношения в России к серийным убийцам.

Те люди, которые совершили ряд преступлений «против жизни», не должны иметь права на условно-досрочное освобождение (УДО), считает политик. Невозможно предвидеть, смогут ли такие люди когда-нибудь исправиться. По мнению Милонова, они никогда не перестанут быть серийными убийцами.

«Их нельзя выпускать на свободу. Должна быть такая база у всех организаций, которые смогут оставлять запросы. <…> Есть люди, совершившие преступления такого рода, которые не могут работать с детьми и людьми, находящимися в состоянии беспомощности», — сказал депутат во время пресс-конференции.

Депутат Милонов призвал создать специальную базу с именами серийных убийц
Невские Новости  / Виктор Сухоруков

Политик также назвал проблемой «поглощение» уголовных сроков.

«Суммируют сроки. Поглощают большие сроки меньшими. Больше 25 лет человек получить не может. Может быть здесь нужна регуляция», — добавил депутат.

Ранее в Сети опубликовали кадры с 41-летним мужчиной, который изнасиловал и убил десятилетних школьниц в Кузбассе. Ранее гражданин уже отбывал наказание за совершение насильственных действий сексуального характера над ребенком.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Милонов призвал создать специальную базу с именами серийных убийц
милонов наказание серийные убийцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru