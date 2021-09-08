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Иордания, Египет и Сирия согласовали доставку газа и электроэнергии в Ливан
Весь мир
Иордания, Египет и Сирия согласовали доставку газа и электроэнергии в Ливан
Global Look Press  /  Tom Nicholson/Keystone Press Agency

Амман, 8 сентября. В столице Иордании прошли четырехсторонние переговоры, в результате которых была достигнута договоренность о поставках королевством электричества и транзите газа из Египта через территорию Сирии в Ливан. Указанные страны на встрече были представлены главами их энергетических ведомств. Как сообщается, дипломаты урегулировали основные политические аспекты соглашения и частично проработали техническую сторону вопроса.

Как отметила глава Минэнерго Иордании Хала Завати, в ближайшее время будет составлен план работ и начата реализация намеченного проекта. Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мулла подчеркнул готовность своей страны оперативно начать поставки газа Ливану, однако осложнения вызывает состояние трубопровода, проходящего по территории Сирии и пострадавшего в процессе боевых действий. Это делает невозможным его использование без предварительного ремонта. Завати выразила аналогичное мнение касательно сирийских электросетей, подчеркнув, что на исправление этой ситуации уйдет не менее нескольких месяцев.

Дамаск и Бейрут уже согласовали между собой основные нюансы сотрудничества еще 4 сентября, когда глава Минэнерго Ливана Раймонд Гаджар посетил Сирию в составе межведомственной делегации под руководством заместителя премьер-министра страны Зейны Акер. Стороны предварительно обсудили детали сделки и договорились о создании совместной группы для проработки технических аспектов.

Поставки газа из Египта при содействии Дамаска уже рассматривались Бейрутом ранее, однако реализации помешал конфликт в Сирии и санкции США. Теперь к этой идее вернулись с одобрения Вашингтона на фоне острого дефицита горючего в Ливане. А ускорению процесса способствовали начавшиеся поставки бензина и дизеля из Ирана по инициативе «Хезболлы». Это вызвало негативную реакцию у властей Соединенных Штатов, наложивших санкции на сотрудничество с Тегераном, но обещавших реальную помощь Бейруту. Одновременно с этим против было и само ливанское руководство, не желающее усиления позиций шиитского движения.

Тем не менее отказаться от иранского горючего, вдобавок оплаченного частными лицами, Бейрут пока не способен, так как пустеющая казна, нехватка продовольствия, медикаментов и практически полное отсутствие электроэнергии все ближе подталкивают население Ливана к восстанию.

Финансовый кризис, ставший причиной указанных проблем, продолжается в стране уже долгое время, но своего пика достиг после взрыва в порту столицы в августе 2020 года. Более 300 тысяч граждан страны остались без жилья, разрушение инфраструктуры осложнило импорт товаров, от которого Ливан находится в острой зависимости, а правительство подало в отставку из-за начавшихся демонстраций населения. Новый же кабинет министров не согласован до сих пор в связи с конфликтами в высших эшелонах власти государства.

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сирия египет иордания ливан
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