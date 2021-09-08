Иордания, Египет и Сирия согласовали доставку газа и электроэнергии в Ливан

Амман, 8 сентября. В столице Иордании прошли четырехсторонние переговоры, в результате которых была достигнута договоренность о поставках королевством электричества и транзите газа из Египта через территорию Сирии в Ливан. Указанные страны на встрече были представлены главами их энергетических ведомств. Как сообщается, дипломаты урегулировали основные политические аспекты соглашения и частично проработали техническую сторону вопроса.

Energy ministers from Egypt, Jordan, Syria and Lebanon on Wednesday agreed a plan to bring gas and electricity to crisis-hit Lebanon at a meeting in Amman. https://t.co/nhpJmLUBgY — The Arab Weekly (@ArabWeekly) September 8, 2021

Как отметила глава Минэнерго Иордании Хала Завати, в ближайшее время будет составлен план работ и начата реализация намеченного проекта. Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мулла подчеркнул готовность своей страны оперативно начать поставки газа Ливану, однако осложнения вызывает состояние трубопровода, проходящего по территории Сирии и пострадавшего в процессе боевых действий. Это делает невозможным его использование без предварительного ремонта. Завати выразила аналогичное мнение касательно сирийских электросетей, подчеркнув, что на исправление этой ситуации уйдет не менее нескольких месяцев.

Дамаск и Бейрут уже согласовали между собой основные нюансы сотрудничества еще 4 сентября, когда глава Минэнерго Ливана Раймонд Гаджар посетил Сирию в составе межведомственной делегации под руководством заместителя премьер-министра страны Зейны Акер. Стороны предварительно обсудили детали сделки и договорились о создании совместной группы для проработки технических аспектов.

#News: #Syria has agreed to help crisis-hit Lebanon by letting gas and electricity transit through its territory, an official said on Saturday during the first high-level visit from #Beirut to Damascus since Syria’s civil war erupted. https://t.co/4zTaQhcTQD — That's Enough (Anti-war Coalition) (@Thatsenough0) September 7, 2021

Поставки газа из Египта при содействии Дамаска уже рассматривались Бейрутом ранее, однако реализации помешал конфликт в Сирии и санкции США. Теперь к этой идее вернулись с одобрения Вашингтона на фоне острого дефицита горючего в Ливане. А ускорению процесса способствовали начавшиеся поставки бензина и дизеля из Ирана по инициативе «Хезболлы». Это вызвало негативную реакцию у властей Соединенных Штатов, наложивших санкции на сотрудничество с Тегераном, но обещавших реальную помощь Бейруту. Одновременно с этим против было и само ливанское руководство, не желающее усиления позиций шиитского движения.

Hello darkness.Part of Lebanon’s capital #Beirut in the dark caused by fuel shortages #Lebanon is grappling with its worst economic crisis since the 1975-1990/war, with deteriorating living conditions sparking widespread protests and plunging almost half/population int2 poverty. pic.twitter.com/g0bmH1vuIy — patrickbaz (@Patrick_Baz) July 28, 2020

Тем не менее отказаться от иранского горючего, вдобавок оплаченного частными лицами, Бейрут пока не способен, так как пустеющая казна, нехватка продовольствия, медикаментов и практически полное отсутствие электроэнергии все ближе подталкивают население Ливана к восстанию.

Финансовый кризис, ставший причиной указанных проблем, продолжается в стране уже долгое время, но своего пика достиг после взрыва в порту столицы в августе 2020 года. Более 300 тысяч граждан страны остались без жилья, разрушение инфраструктуры осложнило импорт товаров, от которого Ливан находится в острой зависимости, а правительство подало в отставку из-за начавшихся демонстраций населения. Новый же кабинет министров не согласован до сих пор в связи с конфликтами в высших эшелонах власти государства.