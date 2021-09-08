Правозащитник Бабушкин усомнился в эффективности смертной казни

Санкт-Петербург, 8 сентября. Смертная казнь приносит больше вреда, чем пользы и не является решением проблемы. Об этом высказался член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ Андрей Бабушкин.

Правозащитник выступил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Эфир посвятили необходимости введения меры пресечения в виде смертной казни. В ближайшие два года на свободу выйдут 11 серийных убийц, которых осудили во времена СССР. Бабушкин поделился истинным отношением к смертной казни на примере настоящего преступника.

«Вот у меня вчера был сирийный убийца и он освободился по УДО в 2009 году. Он не совершил ни одного преступления. Любимая работа, семья, трое детей. У людей большие резервы и выбор никто не отменял. Долг, совесть, духовный интерес», — привел в качестве аргумента правозащитник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Важно менять систему мотивации поведения, подчеркнул эксперт. Бабушкин признался, что является противником смертной казни.

«Больше вреда, чем пользы. Смертная казнь — это не решение. Решение, которое создаст больше проблем, чем решит», — поправил себя правозащитник.

Общественный деятель и блогер Вадим Манукян ранее призвал вернуть такую меру пресечения для случаев, где исключена судебная ошибка. Инцидент с педофилом в Кемеровской области демонстрирует подобную ситуацию, подчеркнул журналист, и тогда следует назначать высшую меру наказания.