Зеленский мог запретить пускать Кличко в эфир телеканала «Украина 24»

Киев, 8 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский запретил телеканалу «Украина 24» выпускать в эфир мэра Киева Виталия Кличко.

Соответсвующую информацию распространил Telegram-канал «Черный квартал» со ссылкой на собственный надежный источник на ТРК «Украина». По имеющимся данным, украинский лидер устроил скандал владельцу телеканала Ринату Ахметову и потребовал больше не приглашать в студию Кличко, а также председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, которых называют главыми конкурентами Зеленского на президентских выборах.

«Зеленский конкуренцию, как известно, ненавидит. Теперь интересно, что будет дальше? Заставят крутить только выступления Зеленского? Торжественно цитировать его речи в эфире в стиле Серной Кореи?» — сокрушается автор Telegram-канала.

Ранее стало известно, что Кличко заблокировали вход в киевский аэропорт во время приезда в страну канцлера Германии Ангелы Меркель. Многие аналитики записали такой выпад в его сторону на счет Офиса президента Украины. Эксперты считают, что Зеленский хочет сместить Кличко с поста градоначальника Киева и назначить на его место человека, которого можно будет контролировать.