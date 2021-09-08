Ласицкене завоевала золото в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Цюрих, 8 сентября. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.

Ласицкене установила лучший результат сезона в мире. Второе место заняла представительница Украины Ярослава Магучих (2,03 м), тройку замкнула австралийская прыгунья Никола Макдермотт (2,01 м).

Завоевавшая золото на токийской Олимпиаде россиянка взяла планку на высоте 2,05 метра.

Напомним, на Играх в Токио российская легкоатлетка опередила своих соперниц, взяв планку на высоте 2,04 метра.