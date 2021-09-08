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Почти половина российских компаний полностью восстановилась после пандемии
Экономика
Почти половина российских компаний полностью восстановилась после пандемии
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Полностью восстановить свой бизнес после кризиса, вызванного пандемией, удалось 44% российских компаний, следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру».

По сравнению с сентябрем 2020 года показатель увеличился на 28%. Частично восстановить бизнес удалось 27% работодателей против 36% годом ранее. При этом 18% заявило, что кризис не отразился на деятельности предприятия. В сентябре прошлого года доля таких респондентов составляла 12%.

В то же время, как показал опрос, в настоящее время в кризисе находится 11% предприятий, что значительно меньше, чем год назад. В сентябре 2020 года сервис зафиксировал 36% таких работодателей.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин ранее объявил о продлении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2022 года. По словам премьера, это решение затронет порядка 100 тысяч предприятий.

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